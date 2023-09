Caio Alexandre analisa empate do Fortaleza na ida da semifinal: 'Agora é levar para a nossa casa'

O volante Caio Alexandre avaliou o empate em 1 a 1 do Fortaleza diante Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta terça-feira (26), pelo jogo de ida as semifinais da Sul- Americana. O meio-campista destacou o jogo compacto que o time fez e projetou o jogo de volta, no dia 3 no Castelão, quando o time decidirá diante da torcida uma vaga na finalíssima.

"Fizemos um jogo compacto. Saímos na frente, mas infelizmente tomamos o empate. Foi um jogo muito equilibrado. Agora é levar para nossa, casa. Com muita humildade, pé no chão. Jogaremos diante da nossa torcida, que é o 12º jogador, que vai nos apoiar para se Deus quiser conseguirmos a tão sonhada vaga na final, o que é mais importante para nós".

Agora é Série A

Para Caio, o confronto no Castelão está aberto, pela força das duas equipes. O jogador lembrou o compromisso contra o Grêmio, no Castelão, no dia 30, às 16 horas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"São duas grandes equipes, bem treinadas. Vamos procurar fazer um grande jogo. Antes temos um confronto dificil pelo Brasileiro contra o Grêmio, e depois pensar no Corinthians de novo. Temos o sonho chegar na final da Sul-Americana".