Fortaleza mostra maturidade para superar metade mais difícil do duelo contra o Corinthians

O duelo segue totalmente em aberto, mas o Fortaleza conseguiu superar a metade mais difícil do duelo de 180 minutos contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O time paulista apostava demais na força que tem jogando na Neo Química Arena para criar vantagem no confronto de ida, o que não aconteceu.

O empate em 1 a 1, na verdade, confirmou que o Fortaleza é superior coletivamente e joga um melhor futebol que o Corinthians. Tanto é que, mesmo fora de casa, mostrou personalidade e se apresentou à vontade em um ambiente naturalmente hostil a qualquer adversário do Timão (Neo Química Arena) e começou tomando as iniciativas da partida, abrindo o placar com Zé Welison.

O Corinthians não produziu muito, mas um único vacilo da defesa leonina custou o empate. Renato Augusto, com pouco tempo e espaço, faz a diferença. O Fortaleza acabou cedendo isso e, em um único lance, ele deixou Yuri Alberto na cara do gol para sacramentar o 1 a 1.

Dentro da proposta de cada time, o Fortaleza foi superior no jogo e poderia até ter arriscado um pouco mais para tentar um resultado melhor. Mas o Tricolor mostrou maturidade para segurar o empate e trazer a decisão da classificação para o Castelão, que estará completamente lotado na próxima terça-feira (3) e onde o time é muito forte, era algo positivo.

Até porque o Corinthians tem um péssimo desempenho como visitante nesta temporada, já que ganhou apenas 5 de 28 jogos que fez fora de casa.

Tudo segue em aberto. Mas o Leão do Pici traz um excelente resultado e deu um importante passo para chegar à final.