O que o Fortaleza precisa para ir à final da Copa Sul-Americana 2023

O Fortaleza precisa apenas de uma vitória simples sobre o Corinthians na próxima terça-feira (3) para carimbar vaga na final da Sul-Americana 2023. As equipes empataram em 1 a 1 nesta terça (26) na Neo Química Arena, e voltam a se enfrentar na próxima semana, no Castelão.

Caso vença por qualquer placar, o Fortaleza garantiria classificação e seria a primeira equipe nordestina a alcançar a final da Sul-Americana. O Tricolor do Pici já é inclusive o primeiro time da região a disputar a fase de semifinais.

Legenda: Marinho em ação contra o Corinthians Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Caso o confronto na Arena Castelão termine empatado, a decisão irá para as cobranças de pênaltis. Em caso de vitória do Corinthians, por qualquer placar, seria a equipe paulista a classificada para a decisão do torneio continental.

A equipe brasileira que avançar desta semifinal terá pela frente o vencedor do duelo entre LDU e Defensa y Justicia. As equipes disputam o primeiro jogo nesta quarta-feira (27), no Equador, e o confronto da volta na próxima quarta (4), na Argentina.

A final da Sul-Americana acontecerá no dia 28 de outubro. O palco do duelo decisivo sofreu recentemente alteração, sendo escolhido o Estádio Domingo Burgueño, que tem capacidade para pouco mais de 25 mil torcedores e fica localizado no Uruguai.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.