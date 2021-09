Vojvoda elogia torcida e avalia atuação do Fortaleza: “tivemos jogos mais eficazes"

O Fortaleza encerrou a sequência negativa sem vitórias e se manteve no G-4 da Série A de 2021. Os feitos foram obtidos no domingo (26), ao superar o Sport por 1 a 0 em Recife/PE, pela 22ª rodada. Em coletiva, o técnico Vojvoda admitiu a atuação abaixo, mas ressaltou que o placar foi importante após seis partidas sem triunfo no torneio.

"Eu considero que o Fortaleza fez um jogo inteligente defensivamente e, sinceramente, tivemos jogos mais eficazes para desfrutar (o desempenho), mas nessa partida nós necessitamos cortar essa sequência de não vencer e para isso era importante interpretar o momentos do time", explicou.

Apoio da torcida

Em coletiva, o argentino também comentou sobre a importância da torcida tricolor. Sem a família no Brasil, com externou em conversa com o treinador da Seleção Brasileira Tite, Vojvoda ressaltou que recebe apoio da torcida e dos funcionários do Pici, onde mora desde o mês de maio.

"Eu estou agradecido com a gente do Fortaleza principalmente ao torcedor, me faz sentir o carinho. A gente que trabalha no dia a dia no Pici, a imprensa, gente do dia a dia, eu dou muito valor a isso e ao torcedor. O Fortaleza é muito mais forte quando todos estão unidos”, declarou.

Com o resultado, o Leão assumiu a 3ª posição do Brasileirão, agora com 36 pontos. O próximo compromisso na competição é sábado (2), contra o Atlético-GO, na Arena Castelão.