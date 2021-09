Fortaleza quebra novo tabu contra o Sport e se consolida no G-4 em rodada bastante favorável

O Fortaleza fez o seu papel para acabar com o jejum de jogos sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Sport, por 1 a 0, na noite deste domingo (26), fez o Tricolor encerrar também mais um tabu nesta temporada: o de vencer o time pernambucano pela primeira vez fora de casa.

O resultado é histórico. Jamais o Leão do Pici havia superado o Sport atuando no Recife. É mais um tabu quebrado para a conta do Fortaleza de Vojvoda, que neste Brasileirão, pela primeira vez venceu também São Paulo e Palmeiras fora de casa.

Consolidação no primeiro pelotão

Legenda: Lucas Crispim deu assistência para o gol de Benevenuto Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC

A 22ª rodada foi quase perfeita para o Fortaleza, único entre os times do G-5 que venceu neste fim de semana, já que Atlético-MG e Flamengo empataram com São Paulo e América-MG, respectivamente, enquanto Palmeiras e Bragantino foram derrotados por Corinthians e Fluminense.

Com isso, ganhou uma posição e retomou a 3ª colocação, ultrapassando o Flamengo (vale lembrar que o Rubro-Negro carioca possui três jogos a menos).

Mais importante: chegou aos 36 pontos e voltou a abrir vantagem no G-4, já que ampliou para três pontos a diferença para o Bragantino, 5º colocado. O time paulista possui um jogo a menos, mas o Fortaleza tem 10 vitórias, contra oito do Braga, que não ultrapassa o Leão do Pici mesmo se vencer o jogo restante.

A diferença para o Internacional, 7º colocado, é de quatro pontos, assegurando também a manutenção da margem dentro do G-6.

Há de se melhorar

Legenda: Tinga teve boa atuação contra o Sport Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC

Mesmo assim, nem tudo foi perfeito. A atuação não foi das melhores e o Fortaleza esteve longe de fazer um rande jogo. É bem verdade que a partida foi aberta e franca, com oportunidades dos dois lados, mas o Fortaleza poderia ter construído um placar bem mais tranquilo se não tivesse errado tanto no último terço do campo, acabando com contra-ataques que foram desperdiçados.

Yago Pikachu, Ronald, Edinho, Robson, Romarinho, Ángelo Henríquez. Todos tiveram oportunidades para dar sequência em ataques promissores, mas perderam.

A postura demasiada defensiva, também, chamou atenção. Sobretudo no 2º tempo, o Fortaleza baixou bastante as linhas e deu muito espaço ao Sport. Sorte que o time pernambucano é bastante limitado tecnicamente e não conseguiu agredir de forma mais incisiva.

De positivo, a vitória. Se em jogos anteriores, o Tricolor atuou bem, mas não converteu o desempenho em resultado, desta vez foi o contrário. Mas que não se esqueça: há de se melhorar.