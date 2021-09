Fortaleza bate o Sport fora de casa, volta a vencer no Brasileirão e abre vantagem no G-4

O Fortaleza retomou o caminho de vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (26), o Tricolor bateu o Sport por 1 a 0, na Arena Pernambuco, em Recife, e encerrou o jejum de seis jogos sem triunfar no Brasileirão.

Com o resultado, o Leão do Pici chegou aos 36 pontos e voltou a abrir vantagem no G-4, já que ampliou para três pontos a diferença para o Bragantino, 5º colocado.

De quebra, o Tricolor retomou a 3ª colocação, ultrapassando o Flamengo, que empatou com o América-MG e terminou a rodada com 35 pontos. Porém, o Rubro-Negro possui três jogos a menos.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (2), para enfrentar o Atlético-GO, às 17 horas, na Arena Castelão. Há a expectativa de que este possa ser o jogo possa contar com a presença de público, marcando assim o retorno dos torcedores aos estádios cearenses.

O JOGO

Legenda: Ederson teve boa atuação contra o Sport Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC

A etapa inicial começou no panorama esperado. Mesmo fora de casa, o Fortaleza tomou a iniciativa do jogo e foi quem atacou com mais perigo. Até os 20 minutos, eram seis finalizações do Tricolor, enquanto o Sport não havia chutado nenhuma bola na direção de Felipe Alves.

O time da casa, porém, passou a ser mais perigoso a partir de então. Com mais posse de bola, cresceu no jogo, igualou as ações ofensivas e chegou perto de marcar, esbarrando no goleiro Felipe Alves, que fez boas defesas.

Justamente no momento que o time pernambucano era melhor na partida, o Fortaleza achou o gol, aos 32 minutos, quando Lucas Crispim cobrou escanteio na medida para Marcelo Benevenuto, livre na área, cabecear para o gol e sacramentar o placar do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Sport bem que tentou pressionar para empatar o jogo. Porém, muito mais na base do abafa e da desorganização que com jogadas trabalhadas.

O Fortaleza chegou mais perto de marcar o segundo gol e ampliar, mas acabou desperdiçando muitas oportunidades, com Romarinho, Yago Pikachu, Edinho e Ángelo Henríquez.

Mesmo assim, o Tricolor se defendeu bem para garantir o importante resultado fora de casa.