Vojvoda elogia rápida adaptação de Lucero ao estilo de jogo do Fortaleza

Juan Martín Lucero assumiu a artilharia do Fortaleza na temporada ao marcar mais uma vez, agora diante do Palestino, em jogo da última rodada da Fase de Grupos da Sul-Americana. O duelo entre as equipes ocorreu na noite desta terça-feira (27), no Estádio El Teniente, no Chile. O argentino, que chegou ao tricolor no início de 2023, soma 15 gols vestindo a camisa tricolor. Na metade do ano, ele está perto de superar os próprios números da última temporada. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda avaliou o primeiro semestre do camisa 9.

Além dos 15 gols, Lucero também deu seis assistências. O atacante balançou as redes em todas as competições já disputadas pelo Fortaleza em 2023: além da Sul-Americana, Libertadores, Brasileirão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense.

Com 21 participações em gols, neste primeiro semestre, Lucero está perto de superar os números dele em toda a temporada de 2022, quando atuava pelo Colo-Colo. Ano passado, o jogador somou 30 (com 24 gols e seis assistências).

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza É bom. Ele tem tido uma adaptação rápida a um futebol... Não é que o futebol seja diferente, é que o futebol são as competições no Brasil, pela quantidade de partidas, de viagens, mudar essa mentalidade de jogar um estadual, jogar uma Libertadores e depois jogar um Brasileirão. Creio que ele se adaptou. Demorou como é normal... Não sei se foram 20 dias ou um mês. É um jogador interessante, respondeu aqui no Chile e está respondendo, ajudando o Fortaleza durante esses meses que está conosco.

O Leão encerra a primeira fase do torneio continental com o melhor ataque da competição, somando 17 gols. Lucas Crispim e Lucero marcaram no 2 a 1 diante do Palestino. Classificado em 1º lugar do Grupo H, a equipe somou 15 pontos com cinco vitórias e uma derrota.

Após o retorno da Data-Fifa, o Tricolor do Pici emendou uma sequência de três partidas disputadas e três vitórias. O próximo desafio da equipe será diante do Flamengo, em jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).