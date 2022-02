Vojvoda avalia desempenho de estrangeiros contra Botafogo-PB e evolução: “continuar melhorando”

O Fortaleza empatou com o Botafogo-PB em 1 a 1 nesta terça-feira (15), pela Copa do Nordeste. Em campo, a equipe utilizou pela primeira vez na história três estrangeiros entre os titulares: o colombiano Ceballos, o equatoriano Landázuri e o argentino Silvio Romero. O técnico Juan Pablo Vojvoda, da Argentina, avaliou o desempenho do trio no time principal fora de casa.

"Eles, como todos, necessitam de partidas para entrar no funcionamento do time. Vamos continuar trabalhando para que incorporem rapidamente o que nós necessitamos. Sobre Landázuri, no primeiro tempo, a partir do minuto 20, eu decidi trocar o sistema defensivo, passamos de uma linha de três para uma linha de quatro e teve uma disposição mais alta quanto ao posicionamento de Landázuri, ele atacou mais como um lateral do que um zagueiro”, explicou o treinador tricolor.

A atuação coletiva do time cearense foi abaixo diante do rival paraibano. O Leão produziu pouco ofensivamente e sofreu no sistema defensivo, abrindo o placar e cedendo a igualdade. Vojvoda ressaltou que o time pode evoluir mais ao longo da temporada através do trabalho.

"Eu analiso muito o funcionamento do time. Acho que contra Ceará e Náutico, respondeu ao funcionamento, mas hoje, sou sincero, principalmente no primeiro tempo, não encontrou o funcionamento. O gol (do Botafogo-PB) foi através de um cruzamento, o time esteve compacto, mas é verdade que temos de continuar melhorando essa situação. O time que começou a partida não foi o mesmo que das partidas de Ceará e Náutico, tivemos seis mudanças”, detalhou.

O próximo compromisso tricolor é sábado (19) contra o Bahia, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 17h45, na Arena Castelão, em confronto válido pela fase de grupos.

