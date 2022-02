A crítica de Pikachu e o desafio por um desempenho melhor do Fortaleza em 2022

O Fortaleza empatou com o Botafogo-PB em 1 a 1 nesta terça-feira (15), pela Copa do Nordeste. Em campo, a pior atuação na temporada de 2022 e o 3º empate consecutivo na competição. Capitão tricolor, o ala Yago Pikachu não poupou o elenco de cobranças e criticou a postura fora de casa.

"Acredito que a gente não fez um bom jogo, do primeiro ou último minuto. Acredito que a nossa equipe não mereceu a vitória em nenhum momento porque não foi a equipe que costuma ser, de pressionar, ter a bola. Tivemos apenas duas chances de gol no jogo todo e demos muito espaço. Difícil de jogar aqui pelo campo, sentimos a iluminação, mas não é desculpa nenhuma porque realmente deixamos muito a desejar”, declarou em entrevista na transmissão do Nordeste FC.

Na escalação, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda promoveu diversas mudanças nos titulares, com entradas de nomes como o zagueiro Brayan Ceballos e o atacante Silvio Romero. Para Pikachu, as alterações não justificam o desempenho em campo e o resultado final.

"Todo mundo precisa ter a oportunidade, é isso que o nosso treinador sempre pede, para todo mundo ficar atento pois de uma hora para outra pode precisar. Acredito que não foi isso, foi um conjunto todo, e a equipe não se comportou para merecer uma vitória", completou o jogador de 29 anos.

Margem de evolução

O Fortaleza está invicto na temporada: vitórias contra Sousa-PB (5x0) e Floresta (2x0), além de empates com Ceará (1x1), Náutico (2x2) e Botafogo-PB (1x1). O saldo inicial é positivo, mas há margem de evolução, e a expectativa cresceu após a campanha histórica de 2021 e as contratações de peso.

O desafio sempre é crescer o nível, faz parte da ascensão. Admitir a atuação negativa como fez Pikachu, reconhecer o desempenho abaixo é positivo: sem comodismo, o elenco sabe que podia entregar mais contra o Botafogo-PB.

Legenda: Vojvoda chegou ao Fortaleza na última temporada e conseguiu a classificação para a Libertadores Foto: Thiago Gadelha / SVM

Dos aspectos ensaiados para o ano, dois problemas ficam evidentes: as falhas seguidas da defesa e o baixo aproveitamento de chances no ataque. A missão de Vojvoda então é encontrar o equilíbrio e conseguir o crescimento coletivo, seja no 3-5-2 ou em outro esquema. É fato: para 2022, a cobrança será maior.

A sombra do G-4 da Série A e da semifinal da Copa do Brasil serão presentes. O maior ciclo de investimento da história do clube em reforços também. Por isso, é precisar administrar a pressão interna (e externa). O ano está apenas no início, e o Leão tem as peças necessárias para melhorar a apresentação nos jogos.