Fortaleza e Botafogo-PB empatam no Almeidão pela Copa do Nordeste

O Fortaleza empatou com o Botafogo-PB nesta terça-feira (15) em 1 a 1, no Estádio Almeidão, na Paraíba, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Romarinho abriu o placar para o Leão, enquanto Leilson igualou para o Belo.

Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou aos 9 pontos em cinco partidas. A equipe de Juan Pablo Vojvoda pode ser ultrapassada na liderança do Grupo A em caso de vitória do CSA-AL - equipe alagoana enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (16). O Botafogo-PB, por sua vez, ocupa a 5ª colocação do Grupo B, com cinco pontos.

A equipe cearense volta a campo pela competição regional no sábado (19), às 17h45, contra o Bahia. O duelo acontece na Arena Castelão.

O jogo

Com uma escalação diferente do habitual, o Fortaleza encontrou dificuldades durante o 1° tempo e sofreu com o habilidoso ataque da equipe paraibana. Nicolas e Leilson foram os principais jogadores do Botafogo-PB.

O lado direito foi o espaço encontrado pela equipe de Gerson Gusmão para atacar o Fortaleza, principalmente com cruzamentos para Adilson Bahia.

A melhor oportunidade da equipe mandante aconteceu aos 15 minutos, após cruzamento de Nicolas e cabeceio de Adilson Bahia na trave. No rebote, Leilson arriscou de voleio, mas Ceballos salvou o Tricolor do Pici.

Sem conseguir envolver os paraibanos, o Fortaleza buscava agredir nos contra-ataques. Aos 30 minutos, Yago Pikachu recebeu passe de Matheus Vargas, mas mandou para fora.

Apesar do desempenho abaixo, o Leão foi para o intervalo com o resultado positivo. Aos 39 minutos, Romarinho recebeu cruzamento de Yago Pikachu e cabeceou para o gol, abrindo o placar para o Fortaleza.

Na etapa final, o ímpeto paraibano seguiu. Logo aos 4 minutos, Anderson Paraíba e Leilson arriscaram de fora da área, mas mandaram para fora. Aos 8, a dupla conseguiu contribuir para o gol de empate: cruzamento de Anderson Paraíba e finalização de Leilson.

O camisa 26 ainda desperdiçou uma oportunidade cara a cara com Fernando Miguel, aos 13 minutos, após passe de Nicolas.

Com o resultado de igualdade, as equipes buscavam atacar de maneira inteligente, sem oferecer risco para si. Sem chances claras para ambos lados, a partida terminou empatada.