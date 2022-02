Fortaleza empata com Náutico nos Aflitos e segue na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Fortaleza empatou com o Náutico em 2 a 2, neste sábado (12), pela 4ª rodada da Copa do Nordeste de 2022. No estádio dos Aflitos, em Recife/PE, o Leão saiu atrás, buscou o empate, conseguiu a virada, mas cedeu a igualdade no 2º tempo. O goleador leonino foi Yago Pikachu, com dois gols - o Timbu balançou as redes com Jean Carlos e Eduardo Teixeira.

Em três partidas, o time tricolor soma oito pontos pelo Grupo A: duas vitórias e dois empates. O próximo compromisso será na terça-feira (15), diante do Botafogo-PB, fora de casa, às 19h30.

O Náutico fica com cinco pontos, em 3º do Grupo B. A equipe entra em campo no mesmo dia, mas às 21h30, novamente nos Aflitos, contra o Atlético-BA.

Vale ressaltar que a 1ª fase do Nordestão possui confrontos entre equipes dos chaveamentos A e B. Os quatro primeiros colocados avançam para o mata-mata.

Primeiro tempo A partida foi muito agitada nos primeiros minutos, com as duas equipes apresentando posturas ofensivas e transições ofensivas. Dentro do panorama de jogo, o Náutico saiu na frente com Jean Carlos, aos 4. O meia recebeu com espaço e chutou na saída do goleiro tricolor Fernando Miguel. Com o duelo aberto, o Fortaleza empatou seis minutos depois em um golaço. Pikachu arriscou finalização da entrada da área e acertou o ângulo, sem chances de defesa, deixando tudo igual: 1x1. Na sequência, o Leão teve oportunidades de desempatar, mas não caprichou no último terço. O principal lance foi quando Moisés driblou a marcação e tocou para Igor Torres, que chutou travado. Segundo tempo Na volta do intervalo, o Fortaleza manteve a postura ofensiva e trouxe duas mudanças: o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Depietri. As mexidas contribuíram com o maior domínio leonino. Na alta pressão, o Leão teve pênalti a favor aos 10, após o zagueiro Camutanga tocar com a mão na bola. Na cobrança, Yago Pikachu converteu e permitiu a virada: 1x2. O Náutico então cresceu na partida, aumentou a intensidade e pressionou. Em bola levantada na área, a defesa leonina não cortou e permitiu que Eduardo Teixeira finalizasse firme, empatando de novo. O placar foi mantido, apesar das tentativas das equipes nos Aflitos/PE.