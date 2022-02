Entenda engenharia financeira do Fortaleza para realizar as compras milionárias do elenco

O Fortaleza mostrou força no mercado com investimentos milionários no elenco. Nas últimas movimentações, ostentou as três maiores compras de atletas da história do futebol cearense: Renato Kayzer (R$ 6 milhões), David (R$ 5 milhões) e Benevenuto (R$ 4,5 milhões). E o cenário foi construído sem ultrapassar o orçamento, apenas focando no desempenho esportivo.

O montante se aproximou de R$ 24 milhões no intervalo de um ano, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Cada negociação foi fruto de uma receita garantida pelo próprio clube. Assim, a engenharia financeira foi o repasse de verbas do ano.

A qualificação do elenco era um dos pontos importantes para a sequência de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda. Na estratégia do departamento de futebol, o time investe alto e, com resultado esportivo, pode valorizar o ativo. As situações são coordenadas e com segurança no dinheiro destinado.

Origem do dinheiro nas contratações milionárias para 2022:

Renato Kayzer (R$ 6 milhões): valor da venda do atacante David ao Internacional.

Marcelo Benevenuto (R$ 4,5 milhões): premiação da CBF pela 4ª posição na Série A.

Moisés (R$ 3,05 milhões): valor da venda do atacante David ao Internacional.

Bryan Ceballos (R$ 1,2 milhão): valor previsto em orçamento para compra de atletas.

Landázuri (R$ 1,1 milhão): valor previsto em orçamento para compra de atletas.

Matheus Jussa (R$ 850 mil): premiação da CBF pela 4ª posição na Série A.

Engenharia financeira

Em dezembro, o Leão anunciou as aquisições em definitivo do volante Matheus Jussa e do zagueiro Marcelo Benevenuto. Ambos foram comprados através da premiação da Série A pela 4ª posição. O dinheiro foi revertido nos atletas, que estavam emprestados e tinham cláusulas para a aquisição.

No início do ano vigente, a equipe realizou a maior venda da história do futebol cearense: o atacante David para o Internacional por R$ 10,8 milhões - superando até a meta de vendas do orçamento. Esse movimento viabilizou duas compras: Moisés (R$ 3,08 milhões) e Renato Kayzer (R$ 6 mi).

Além desses reforços, a gestão fechou o empréstimo do atacante argentino Silvio Romero junto ao Independiente-ARG. Foi necessário uma compensação financeira (cerca de R$ 830 mil), utilizada da reserva orçamentária para compra de direitos econômicos: um valor de R$ 6,8 milhões para 2022.

Legenda: Silvio Romero está emprestado ao Fortaleza e tem opção de compra de R$ 5,5 milhões no contrato Foto: divulgação / Fortaleza

Vale destacar ainda que, além do âmbito imediato, o Leão se movimentou para comprar jovens, projetando o presente e também o futuro, apostando na valorização dos atletas. Um dos exemplos é o zagueiro Habraão, de 20 anos, que firmou contrato até 2024 e está no time principal, custando R$ 200 mil.

Investimento do Fortaleza em atletas desde 2021