Libertadores de 2022 inicia disputa da 1ª fase; veja jogos e premiação do Fortaleza na competição

A Libertadores da temporada de 2022 teve início nesta terça-feira (8) e retoma as rodadas preliminares nesta quarta. Assim, o principal torneio de clubes da América do Sul começa, com o Fortaleza sendo o único representante cearense na competição.

Por conta do G-4 na Série A do Brasileiro de 2021, o Leão garantiu vaga direta para a fase de grupos. O sorteio dos adversários será apenas no dia 23 de março, mas o time já possui a premiação definida.

Para a Liberta, o prêmio na fase de grupos é de US$ 1 milhão por jogo em casa, que é a etapa em que o Fortaleza inicia. Como são três jogos com mando, o Tricolor fatura, no mínimo, R$ 17 milhões.

PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES DE 2022

Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,2 milhão)

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 2,8 milhões)

Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandante. (cerca de R$ 3,4 milhões)

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 17 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 8,5 milhões)

Semifinais: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhões)

Vice-Campeão: US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,3 milhões)

Campeão: US$ 16 milhões (cerca de R$ 91,5 milhões)

Legenda: No fim da Série A, o elenco do Fortaleza exibiu um cartaz com a frase "Libertadores, prazer, soy Fortaleza". Foto: Kid Júnior / SVM

A rodada de abertura foi entre Montevideo City Torque (URU) e Barcelona de Guayaquil (EQU), com empate de 1 a 1 . Na etapa, as equipes se enfrentam em confrontos de ida e volta. A equipe com o maior placar agregado avança. Ao todo, três duelos, com seis países, ocorrem no início da Libertadores.

Jogos da Libertadores nesta quarta-feira (9)