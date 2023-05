Vojvoda aponta falhas do Fortaleza diante do América e projeta duelo com S. Lorenzo: 'complicado'

O Fortaleza sofreu a primeira derrota no Brasileirão de 2023. Após seis rodadas invicto, o time foi vencido pelo América-MG por 2 a 1 neste sábado (20), no Independência. Juan Pablo Vojvoda apontou falhas no desempenho da equipe tricolor diante do Coelho. O técnico também projeta o duelo contra o San Lorenzo, próximo adversário, pela Sul-Americana.

“O planejamento do América foi esperar a gente, fizeram uma boa compactação defensiva. No minuto 2, conseguiram um gol de uma boa transição, com um bom passe para a finalização. Depois tivemos muito a bola, conseguimos o empate, e 5 ou 7 minutos depois, o América conseguiu outro gol. Bom gol também. Com uma transição ofensiva rápida. Depois, tivemos bola, uma boa circulação, mas nos últimos metros não foi efetiva. Não tivemos essa criatividade, esse 1x1. Em determinados momentos, diante de adversários muito fechados, temos que conseguir abrir esse tipo de defesa, que hoje não pudemos fazer. (...) Vínhamos de três partidas sem conseguir gol. Conseguimos, mas temos que conseguir o resultado que pretendemos também”, avaliou o técnico.

Depois de semanas fora de casa, o Tricolor do Pici retorna para uma sequência de quatro jogos na Arena Castelão. O primeiro desafio será diante do San Lorenzo, em mais um jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Os times se enfrentam na quarta-feira (24), às 19 horas (de Brasília). Vojvoda ressalta a força do adversário e pede apoio da torcida.

“Necessitamos do apoio de todo o torcedor, é uma competição sul-americana, estamos em primeiro nessa tabela, estamos invictos. Temos que conservar esse patamar. Isso vai servir também para subir o ânimo depois de uma derrota. Mas será um rival complicado também. O San Lorenzo está em segundo na Argentina, vai ser uma boa partida, sempre olhando nosso próprio rendimento e necessitamos do apoio do nosso torcedor no Castelão”, finalizou o treinador.

Depois de encarar o San Lorenzo, o Leão do Pici volta o foco para o Campeonato Brasileiro. A equipe está em nono lugar da tabela do torneio nacional, com 10 pontos.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: