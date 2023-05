América-MG x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza tenta reecontrar o caminho das vitórias diante do América-MG. O jogo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 18h30 deste sábado (20), em Belo Horizonte, no estádio Independência. Será a terceira partida consecutiva do Tricolor fora de casa.

Depois de três empates seguidos, o Leão tenta vencer o lanterna do campeonato e seguir brigando na parte de cima da tabela. Invicto, o time tem 10 pontos somados e começou a rodada na 8ª colocação.

Pressionado, o Coelho ainda não venceu na Série A. São cinco derrotas e um empate, com apenas um ponto somado até aqui.

Transmissão

A partida vai passar pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também passa as emoções da partida com todos os detalhes no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

O time de Vojvoda precisa virar a chavinha depois da derrota por 3x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O resultado encerrou uma sequência de 13 jogos de invencibilidade do Leão em 2023. Na Série A, por outro lado, a equipe segue invicta com duas vitórias e quatro empates.

O elenco realizou toda a preparção para o jogo em São Paulo e, logo após, embarcou para Belo Horizonte no início da tarde de sexta-feira (19).

Devido a sequência de jogos, o time sofre com alguns desfalques por lesão: Fernando Miguel, Benevenuto, Bruno Pacheco, Pedro Rocha e Galhardo estão no Departamento Médico e fora do jogo. Já o zagueiro Titi foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento da filha e também está fora.

Além disso, Vojvoda deve descansar algumas peças pensando no cansaço físico.

Do outro lado, no América-MG o treinador Vagner Mancini tem muitas dúvidas na escalação depois da vitória contra o Internacional pela Copa do Brasil, com o time reserva. Matheus Gonçalves, que foi titular, é dúvida por conta de um desconforto na coxa esquerda. O treinador deve manter a base do time que entrou em campo na quarta, com mudanças pontuais.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Passinato, Marcinho, Maidana, Ricardo Silva, Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Breno (Juninho), Benítez, Felipe Azevedo, Aloísio, Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Brítez, Ceballos, L. Esteves; Caio Alexandre, Sasha, Pochettino; Calebe, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | América-MG x Fortaleza

Onde: Estádio Independência

Horário: 18h30

Data: 20/05/23

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA)

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Daiane Muniz (FIFA)