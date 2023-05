Jogada Space: veja os comentários sobre o jogo entre América-MG e Fortaleza

O Fortaleza foi derrotado fora de casa para o América Mineiro por 2 a 1 na tarde deste sábado (20), fora de casa, pela Série A. E essa derrota do Tricolor foi tema do Space do Jogada no seu perfil no twitter.

Na ferramente disponiliza no microblog, os torcedores agora vão poder comentar junto com os apresentadores do Sistema Verdes Mares. Fique ligado porque entraremos ao vivo sempre após as partidas de Fortaleza e Ceará.

Acompanhe abaixo os comentários de João Bandeira Neto e Gustavo de Negreiros: