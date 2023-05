Tinga lamenta derrota do Fortaleza e avisa: 'Agora é avaliar o que estamos errando'

O Fortaleza foi derrotado pelo América/MG por 2 a 1 no Independência pela 7ª rodada da Série A, perdendo a invencibilidade na competição. E com a derrota, o Leão já está há 5 jogos sem vencer na temporada, 4 pela Série A e um pela Copa do Brasil.

O lateral-direito Tinga lamentou a derrota e o momento do clube, mas espera uma reação com o trabalho.

"Agora é assumir a responsabilidade, avaliar o que estamos errando e o que podemos melhorar. Temos muita qualidade, a gente sabe do que a gente é capaz. Agora é só trabalho, todo mundo está focado, se esforçando, se Quatro, cinco jogos sem ganhar é muito ruim, ainda mais no Campeonato Brasileiro, precisamos pontuar, concentrados para fazermos grandes jogos", disse ele, em entrevista ao Premiere.

Erro no gol

Sobre a derrota neste sábado, Tinga chamou a responsabilidade pelo gol sofrido com 2 minutos de jogo, por ter perdido a bola no lance.

"Não fomos eficientes, tivemos várias oportunidades no segundo tempo. Mas a gente pecou muito no primeiro tempo, tomar gol com dois minutos de jogo é muito complicado. Eu assumo a responsabilidade, eu que perdi a bola e tomamos o gol no contra-ataque. Tentamos, não fomos eficientes e não conseguimos o gol do empate", disse.

Agora é Sul-Americana

O Leão agora volta suas atenções para a Sul-Americana. O Tricolor de Aço enfrenta o San Lorenzo, na quarta-feira (24), às 19 horas no Castelão. O time de Vojvoda é lider do grupo e se vencer, encaminha classificação.

"Quarta-feira já temos que virar a chave, jogo importantíssimo pela Sul-Americana. Jogo dificilimo com o San Lorenzo, mas teremos apoio do nosso torcedor para buscar a vitória".