Vitória tem desfalques e retorno para duelo contra o Ceará no Brasileirão

O Vitória encara o Ceará na próxima rodada do Brasileiro. A equipe comandada pelo ténico Thiago Carpini tem pelo menos três desfalques e um retorno para o duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu. Entre os destaques está Wellington Rato, que se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura para treinamentos.

O meia se recuperou de uma lesão no joelho direito e volta a ficar à disposição no duelo contra o Vovô. O camisa 10 entrou pela última vez em campo no dia 10 de abril, quando a equipe baiana enfrentou o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana.

O grupo, no entanto, não terá o atacante Carlos Eduardo. O jogador trata uma lesão no músculo posterior da coxa e será desfalque para a partida. Além dele, seguem no departamento médico Renato Kayzer e Willian Oliveira. Os dois estão em processo de recuperação.

Vitória e Ceará se enfrentam na sétima rodada do Brasileiro. O duelo ocorre neste sábado (3), no Estádio Presidente Vargas, às 18h30 (de Brasília).