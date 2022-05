Vina treina com elenco e reforça Ceará contra Independiente na Argentina pela Sul-Americana

O Ceará deve contar com um reforço importante para a decisão contra o Independiente-ARG, na Argentina, na próxima quarta-feira (25), às 21h30, pela Copa Sul-Americana: o meia Vina. O camisa 29 treinou com o time alvinegro em São Paulo, no domingo (23), e viajou com o grupo para o exterior.

O atleta sentiu um desconforto muscular durante a exibição contra o Flamengo, em 14 de maio, e desfalcou o Vovô diante do Santos, no sábado (22). Em tratamento intensivo com o departamento de fisioterapia, se recuperou e participou de atividade com bola no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

Na tabela de classificação, o Ceará soma 15 pontos e 100% de aproveitamento no Grupo G da Sula. O Independiente-ARG está na vice-liderança, com 12, e um saldo de gols inferior: 14 x 11.

Assim, o Vovô avança até com uma derrota por um gol de diferença. Pelo regulamento da Conmebol, apenas o líder do chaveamento garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Cronograma do Ceará para jogo contra Independiente

22.05 (domingo) | Treino no CT Joaquim Grava, em São Paulo, às 16h.

23.05 (segunda) | Viagem de São Paulo para Buenos Aires, na Argentina, de 11h45 às 14h40.

24.05 (terça) | Treino na Casa Amarilla, a sede do Boca Juniors, às 16h.

25.05 (quarta) | Independiente x Ceará, no estádio Libertadores de América, às 21h30.