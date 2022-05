Ceará pode se classificar na Sul-Americana mesmo com derrota na última rodada; veja cenário

O Independiente-ARG confirmou favoritismo e venceu o Deportivo La Guaira-VEN na noite desta quinta-feira (19), por 4 a 0. O resultado, porém, foi positivo para o Ceará, que pode se classificar na Copa Sul-Americana mesmo com derrota na última rodada, em que há confronto direto.

O time argentino chegou aos 12 pontos e possui saldo de gols de 11 positivos. Já o Ceará tem 15 pontos e 14 gols de saldo.

Assim, mesmo sendo derrotado por um gol de diferença, o Alvinegro ainda garante a vaga às oitavas de final da competição, já que o saldo ficaria 13 x 12.

Legenda: Equipes disputarão a vaga na última rodada Foto: Kid Júnior/SVM

Se o Rey de Copas triunfar por dois ou mais gols de diferença, ficará com a vaga, já que empatará em pontos com o Vovô e ultrapassará no saldo de gols.

O Ceará, então, vai para o jogo com três resultados para avançar:

Vitória

Empate

Derrota por um gol de diferença

Ceará e Independiente se enfrentam na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda. O time comandado por Dorival Júnior é o único com 100% de aproveitamento na competição, e detém o melhor ataque e também a melhor defesa do certame.