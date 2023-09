Veja metas para a renovação de Silvio Romero com o Fortaleza

O contrato do atacante Silvio Romero com o Fortaleza acaba no fim da temporada de 2023. Para que o vínculo seja renovado, o atacante precisa cumprir algumas metas estabelecidas em contrato. Uma delas é participar de 60% dos jogos na temporada.

A outra cláusula para a renovação do contrato de empréstimo é a classificação do Fortaleza para um competição internacional. Caso alcance os objetivos junto ao tricolor, o jogador de 35 anos segue por vestindo a camisa por mais um ano.

Em 2023, Silvio Romero tem sido pouco utilizado por Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, o atleta participou 38 jogos pelo tricolor. São nove gols e uma assistência na temporada.

Em entrevista ao Jogada 1º tempo, Sérgio Papellin, executivo de futebol do clube, detalhou algumas renovações de atletas em fim de contrato. Veja mais detalhes aqui.

O Fortaleza volta a campo no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Corinthians em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão.