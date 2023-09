Fortaleza inicia check-in para jogo contra o Corinthians com promoção para sócios; veja detalhes

O Fortaleza iniciou, na manhã desta sexta-feira (8), o check-in para o jogo contra o Corinthians, válido pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão. Para o duelo, que acontece na próxima quinta-feira (14), às 19h, na Arena Castelão, os sócios tricolores poderão adquirir ingresso para acompanhante no valor promocional de R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia). A promoção está disponível apenas para bilhetes do setor Superior Sul.

O check-in é feito pelo site sociofortaleza.com.br. Já a venda para o público em geral começa neste sábado (9), às 9h, pelo site LeãoTickets, com ingressos disponíveis a partir de R$ 20,00.

HORÁRIOS DE CHECK-IN:

10h: Conselheiro e Proprietário

13h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

19h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS

Já a venda para o público em geral começa neste sábado (9), às 9h, pelo site LeãoTickets, com ingressos disponíveis a partir de R$ 20,00. Os bilhetes também podem ser adquiridos nas Lojas Leão 1918, Arena Castelão ou Tricolaço. Já no dia da partida, os ingressos serão vendidos de forma virtual, nas lojas físicas e nas bilheterias do estádio. Confira os valores:

Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

SITUAÇÃO NO BRASILEIRÃO

Atualmente, o Fortaleza é o oitavo colocado da Série A, com 32 pontos em 22 jogos disputados. Já o Corinthians é o 13º, com 26 pontos em 21 partidas.