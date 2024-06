Veja desfalques do Bahia para duelo contra o Fortaleza pela Série A

O Bahia terá pelo menos três desfalques para jogo contra o Fortaleza. O time comandado por Rogério Ceni não poderá contar com Acevedo, Thaciano e Arias. O Esquadrão enfrenta o Tricolor do Pici na quinta-feira, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Outros dois atletas retornam.

O uruguaio Acevedo operou o joelho no início do ano e ainda não tem previsão para voltar a jogar. Já o lateral Santiago Arias vai defender a seleção da Colômbia. Quem também está de fora da partida é Thaciano, com três cartões amarelos.

RETORNOS

O zagueiro Victor Cuesta e o lateral-esquerdo Ryan já realizaram trabalho com o restante do elenco e devem ficar à disposição para o duelo contra o Leão do Pici.

Bahia e Fortaleza se enfrentam em jogo da oitava rodada do Brasileiro nesta quinta-feira (13). duelo terá início às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.