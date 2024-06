João Ricardo projeta jogo do Fortaleza contra o Bahia, invicto há nove jogos

O goleiro João Ricardo falou sobre a expectativa de voltar a campo pelo Fortaleza após a conquista do título da Copa do Nordeste 2024, alcançada no último domingo (11). Na quinta-feira (13), o Leão enfrenta o Bahia pela Série A do Brasileirão.

“Depois do título regional, estamos voltando a treinar e a nos preparar da melhor maneira para encarar o Bahia. Que seja um grande jogo de futebol”, disse o goleiro. O Bahia, adversário do Leão, é o atual terceiro colocado da Série A.

Legenda: João Ricardo durante jogo do Fortaleza Foto: Felipe Cruz/Fortaleza

Além da boa colocação na tabela, o Tricolor Baiano não perde há nove partidas, somando seis vitórias e três empates neste período.

Jogar um campeonato tão difícil como a Série A exige regularidade e atenção o tempo todo, independente da partida. Não tenho dúvida de que somar pontos fora de casa seria muito importante, considerando as nossas pretensões. João Ricardo Goleiro do Fortaleza

Bahia e Fortaleza entram em campo na próxima quinta-feira (13), às 21h30 de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para disputar a oitava rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.