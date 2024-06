Kuscevic é convocado pela Seleção do Chile para amistoso contra o Paraguai

O Fortaleza teve mais um jogador convocado para defender sua seleção. Benjamín Kuscevic foi chamado pela Federação de Futebol do Chile em comunicado divulgado nesta terça-feira (11). O zagueiro vai se juntar ao restante do elenco nas próximas horas.

O zagueiro deve compor o elenco para o amistoso da seleção chilena contra o Paraguai ainda nesta terça-feira (11). Aos 28 anos, o atleta chegou como reforço do Tricolor do Pici na temporada de 2024. Ele atuou em 21 jogos e tem dois gols marcados. O atleta também acaba de ser campeão da Copa do Nordeste com o Leão.

Em entrevista ao site Al Aire Libre, do Chile, o jogador revelou ter sido informado da convocação ainda no sábado (8). Ricardo Gareca chamou o jogador do Tricolor após os zagueiros Paulo Díaz e Guillhermo Maripan apresentarem problemas físicos. Recentemente, o meia-atacante Kervin Andrade também foi convocado pela seleção da Venezuela.

Paraguai e Chile se enfrentam nesta terça-feira (11), a partir das 21 horas (de Brasília), no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos.

O Fortaleza parabenizou o atleta nas redes sociais.