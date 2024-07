Última derrota do Fortaleza como mandante aconteceu contra o Vitória, próximo adversário

O Fortaleza não perde como mandante há praticamente quatro meses. A última derrota em seus domínios aconteceu no dia 23 de março, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste. O próximo adversário do Tricolor do Pici será justamente contra o time baiano.

Fortaleza e Vitória entram em campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Pedro Rocha durante jogo do Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

Desde a última derrota em casa, para o Vitória, o Fortaleza alcançou uma sequência invicta a partir do dia 30 de março, em empate em 0 a 0 com o Ceará, e segue até a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense. Neste intervalo, são 15 jogos invicto, dez vitórias e cinco empates.

Nas últimas partidas, o fator casa tem sido um trunfo do Fortaleza. Nos últimos sete jogos na condição de mandante, foram sete vitórias para o Tricolor do Pici, com 100% de aproveitamento em partidas em casa.