TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x Vitória pela Série A do Brasileirão

A partida entre Fortaleza e Vitória, pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, contará com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares. O jogo será disputado na próxima quarta-feira (17), às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Embalado após duas vitórias consecutivas, contra Fluminense e Flamengo, o Fortaleza reencontra o seu torcedor na Arena Castelão. O Tricolor do Pici vive bom momento na Série A do Brasileirão e está próximo do G-6 da competição.

Legenda: Fortaleza x Vitória, na Copa do Nordeste. Foto: Kid Junior/SVM

O Vitória está na segunda página da tabela de classificação, próximo da zona de rebaixamento. A equipe, que perdeu na última rodada para o Botafogo, em casa, ocupa a 16ª colocação na tabela, com 15 pontos em 16 rodadas.