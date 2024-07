Lucero, do Fortaleza, é o estrangeiro com mais gols no Brasil em 2024

Lucero, atacante do Fortaleza, é o estrangeiro com mais gols no futebol brasileiro na temporada 2024. O jogador, que é um dos grandes destaques do Tricolor do Pici, já balançou as redes em 21 oportunidades.

Juan Martín Lucero marcou um dos gols da vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã pela Série A do Brasileirão 2024, na noite da última quinta-feira (11). Este foi o sexto gol do atacante argentino nas últimas seis partidas que disputou na temporada.

ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS EM 2024 NO BRASIL

Lucero (Fortaleza) - 21 gols Isidro Pitta (Cuiabá) - 20 gols Mastriani (América-MG/Athletico-PR) - 19 gols Flaco López (Palmeiras) - 15 gols Vegetti (Vasco) - 14 gols

Em 41 jogos disputados na temporada 2024, Lucero soma 21 gols e quatro assistências. O camisa 9 do Tricolor do Pici caminha a passos largos para superar a sua temporada mais artilheira da carreira, que foi 2023, quando marcou 24 gols em 63 partidas.