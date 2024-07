Jogadores do Vitória, próximo adversário do Fortaleza, são agredidos em bar

Dois jogadores do Vitória, próximo adversário do Fortaleza na Série A do Brasileirão, foram agredidos em um bar em Salvador (BA) por homens encapuzados na noite do último domingo (14). Segundo informações do ge, os jogadores são Dudu e Rodrigo Andrade.

De acordo com relatos feitos pelo dono do estabelecimento à reportagem do ge, mais de 50 pessoas encapuzadas pularam o muro do local para partir para cima dos jogadores. Os veículos de Dudu e Rodrigo Andrade também foram danificados no episódio.

“O Esporte Clube Vitória [...] repudia qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz. O incidente [...] será tratado internamente, em conjunto com a diretoria e demais envolvidos”, disse o clube em nota oficial.

Fortaleza e Vitória entram em campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 17ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.