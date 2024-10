Torcedor do Fortaleza presenteia criança chilena com camisa do Leão em jogo do Brasil; veja vídeo

Uma criança chilena ganhou uma camisa oficial do Fortaleza de um torcedor do Tricolor do Pici durante o jogo entre Chile e Brasil, em Santiago (CHI), na noite da última quinta-feira (10), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2028, nos Estados Unidos.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais de Elvis Reis, torcedor do Fortaleza, é possível ver o brasileiro tirando a camisa oficial do Leão e entregando para o jovem chileno por cima da grade que separava as torcidas do Brasil e do Chile no estádio.

Depois de receber a camisa, o jovem chileno prontamente vestiu o uniforme do Fortaleza. Os demais torcedores que estavam próximos à cena aplaudiram o gesto do brasileiro. O garoto chega a beijar o escudo do Fortaleza.

Dentro de campo, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 2 a 1, de virada. Os gols do Brasil foram marcados por Igor Jesus e Luiz Henrique, atacantes do Botafogo.