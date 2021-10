Titi minimiza derrota para o Atlético e aponta Libertadores como objetivo principal do Fortaleza

O zagueiro Titi minimizou a derrota para o Atlético-MG, por 4 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil, e apontou a classificação para a Copa Libertadores da América como "principal objetivo" do Fortaleza na temporada de 2021.

O atleta afirmou que resultados ruins podem acontecer para qualquer equipe do futebol mundial, mas isso não deve prejudicar o foco do elenco, que já está estudando o próximo adversário pela Série A do Brasileiro.

O Leão do Pici encara o Athletico Paranaense neste sábado (23), às 19h15, na Arena Castelão.

"Em todo momento, no futebol mundial, acontecem resultados que ninguém esperava, mas nada melhor que um jogo logo em seguida para dar continuidade. Ficamos tristes, assim como o torcedor, mas usaremos tudo para dar estímulos para podermos pontuar contra o Athletico Paranaense para darmos continuidade no Campeonato Brasileiro e seguir com o objetivo de chegar em uma competição (internacional) que tão importante para o nosso clube", disse.

Adversário direto

Com 45 pontos conquistados até a 27ª rodada, o Fortaleza segue na quarta posição da Série A. Já o Atlhetico-PR está com 34 pontos, ocupando a 10ª colocação.

Apesar da distância na tabela, Titi classificou o time paranaense como adversário direto na busca por uma vaga na Libertadores, objetivo classificado como "principal" para o elenco comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

"Estamos no G4 e estamos na semifinal da Copa do Brasil, então o grupo já demonstrou que está preparado. Não temos que pensar no que passou e nem no que virá no futuro, temos de pensar no presente. A próxima partida é sempre o mais importante. O Athletico Paranaese é um adversário direto na disputa por uma vaga na Libertadores que é o nosso principal objetivo", disse.