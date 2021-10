Rebeca Andrade ganha segunda medalha no Mundial de ginástica e faz história novamente

Rebeca Andrade fez história mais uma vez no Mundial de Ginástica. A brasileira conquistou o segundo pódio na competição, com uma prata, e se tornou a única do País, considerando homens e mulheres, a ganhar duas medalhas na competição.

A ginasta brasileira conseguiu 14.633 pontos na final das barras assimétricas e levou a prata no mundial de Kitakyushu, no Japão. Além da prata, ela já havia conquistado o ouro no salto.

Rebeca tentou fazer uma ligação de movimentos que havia executado na classificatória, mas não conseguiu. Ainda assim, ela completou vários movimentos nas barras e conseguiu a média de 14.633, levando a prata pelos critérios de desempate.

O título da categoria ficou com a chinesa Wei Xiaoyuan.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte