Dois eventos de kitesurf agitarão o litoral do Ceará em novembro

O litoral do Ceará receberá dois grandes eventos de kitesurf no mês de novembro. Nos dias 10 e 14 na praia do Cumbuco, será disputado o Superkite, que faz parte do circuito mundial da modalidade na categoria freestyle. Já nos dias 16 a 21, no Aterro da praia de Iracema será palco das disputas do Superfoil, nas categorias Hydrofoil Freestyle, Wingfoil Freestyle e Wingfoil Race.

No Superkite, a cearense Mika Sol é a primeira do ranking e pode garantir o tetracampeonato mundial com uma vitória em casa na categoria feminina. No masculino, o francês Arthur Guillebert é o favorito, mas o espanhol Jeremy Burlando e o australiano Ewan Grant Jaspan correm por fora.

Legenda: A praia do Cumbuco receberá o campeonato de Superkite em novembro Foto: Divulgação

Ao todo, serão mais de 45 atletas, nas categorias feminino e masculino, de mais de 20 nacionalidades diferentes, voando nos mares cearenses durante o Superkite.

Superfoil

A categoria Foil, que engloba Wingfoil e Hydrofoil, foi recentemente adicionada ao plano Olímpico e será disputada nos Jogos de Paris, em 2024, na categoria Formula. Esse fato tem chamado bastante atenção de novos simpatizantes da modalidade, inclusive celebridades.

“Para se ter uma ideia, este é o segundo ano do circuito do foil aqui no Ceará, e já estamos estimando um número bem elevado de atletas. É uma modalidade nova, que a galera gostou e está aderindo com força. Inclusive diversas celebridades estão vindo para praticar também”, celebra Lúcio Monte, coordenador técnico do evento.

Serviço

SuperKite:

GKA Kite World Tour - Freestyle

Quando: 10 a 14 de novembro

Onde: Praia do Cumbuco - Caucaia - Ceará

Superfoil:

GWA Wingfoil World Cup Brazil 2021

GKA Hydrofoil Freestyle World Cup Brazil 2021

Quando: 16 a 21 de novembro

Onde: Praia de Iracema - Fortaleza - Ceará

