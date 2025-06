Tiago Zorro exalta Ferroviário após vitória e projeta próximos jogos: 'Ganhar fora de casa'

O Ferroviário vem de uma vitória marcante sobre o Santa Cruz por 3x1 no PV na abertura do returno da Série D, quebrando a invencibilidade do adversário na competição. No G4 com 12 pontos, o Ferrão manteve os 100% em casa com 4 vitórias.

O técnico Tiago Zorro exaltou os jogadores na vitória diante do Santa:

"O Ferroviário fez um grande jogo. A equipe reagiu muito bem ao gol do Santa, sempre procuramos o gol e fizemos o 2x1. Sofremos em seguida e com uma linha de cinco, conseguimos uma vitória inteiramente justa".

Legenda: O Ferroviário venceu no PV e tirou a invencibilidade do Santa Cruz na Série D Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

O técnico coral falou também do desempenho em casa com 100%, mas também de ainda não ter vencido fora.

"Mando de casa sempre tem influência. Ficamos confortáveis a ganhar em casa. Mas em algum momento não vamos ganhar em casa, mas vamos ganhar fora".

Jejum fora de casa

A equipe coral não ganha fora de casa em Campeonatos Brasileiros desde 2023. A última vitória foi diante do Fluminense-PI, pela Série D daquele ano, em 22 de julho, por 2x0.

De lá pra cá, são 17 jogos sem vencer fora do Estado. A curiosidade desta sequência é que são 4 empates seguidos pela Sèrie D 2023 (Princesa, Nacional-PB, Maranhão, Caxias e Ferroviária, na Série D 2023 foram 9 derrotas (Náutico, Caxias, Confiança, Ypiranga, Remo, Athletic, Botafogo-PB, São Bernardo e Figueirense).

Entre estes jogos, o Ferrão venceu o Floresta como visitante, mas o jogo foi no PV, diante da torcida.

Em 2025, na Série D, são 4 derrotas: Santa Cruz (3x1), Treze (1x0), Sousa (4x0), Central (2x1). Este ano, a equipe venceu o CRB em Alagoas pela Copa do Nordeste por 2x1, resultado chave para a classificação para as quartas de final.

Próximo passo é vencer fora

Zorro disse que o próximo passo é vencer fora de casa. A equipe enfrenta o América/RN no domingo (15), às 16h30 na Arena das Dunas.

"Já fizemos bons jogos fora de casa. Temos que melhorar, é verdade, assumir a responsabilidade dos jogos fora. Acredito que a qualidade do jogo, da equipe, fará o resultado vai aparecer. A equipe está a crescer".

O América é o 3º colocado do Grupo A3 com 13 pontos, um a mais que o Ferrão.