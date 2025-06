Ferroviário x Santa Cruz/PE pelo Brasileiro da Série D: veja horário, palpites e escalações

Neste domingo (8), o Ferroviário recebe o Santa Cruz/PE, às 17h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tubarão da Barra é o 4º colocado do Grupo A3, com 9 pontos, e vem de derrota para o mesmo Santa Cruz, no Arruda por 3x1.

Torcida única

A partida será de torcida única, após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao proibir da entrada de torcedores e da comercialização de ingressos destinados à equipe visitante, em razão dos acontecimentos ocorridos no último domingo (1).

Na referida data, após o jogo vencido pelo Santa Cruz por 3x1 no Arruda, o ônibus da equipe cearense foi alvo de um ataque com pedras durante o trajeto entre o Estádio do Arruda, em Pernambuco, e o hotel onde a delegação estava hospedada.

Ferrão 100% em casa

O Ferroviário tem 100% de aproveitamento na Série D em casa em 3 jogos. Venceu Santa Cruz/RN, Horizonte e América/RN.

Assim, o Ferrão tenta quebrar a invencibilidade do líder Santa Cruz e manter o aproveitamento em casa.

O volante Kevin Rivas falou sobre a expectativa do jogo contra o Santa. No jogo anterior, ele marcou o gol coral no jogo.

"Muito feliz marcar o primeiro gol. Espero que saiam mais gols com esta camisa. O grupo de acolheu, o torcedor também e vou dar o meu melhor para alcançar o acesso. Lá não deu para vencer, mas aqui temos que alcançar o resultado. Jogar no PV é maravilhoso, com o torcedor apoiando a gente".

Palpite

inter@

Prováveis escalações

Ferroviário



João Vitor, Kauê Leonardo, Léo Paraíso, Wesley Junio, Ailton Santos, Ramires,

Kevin Rivas, Gharib, Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Santa Cruz/PE

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinicius, Eurico e Rodrigues; Jonatas Paulista, Wagner Balotelli e Willian Jr.; Geovany, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Arbitragem

Arbitro: Wiomar Santana de Oliveira - AL

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues - CE e José Moracy de Sousa e Silva - CE