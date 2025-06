Balanço da 8ª rodada da Série D: Ferroviário mostra força ao vencer principal candidato ao acesso

A 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi ruim para o futebol cearense. Dos 4 representantes, só o Ferroviário venceu, e categoricamente, por 3x1 diante do então invicto Santa Cruz, no Presidente Vargas.

Os demais tropeçaram: Iguatu (empatou fora), Horizonte e Maracanã (perderam).

A vitória coral é marcante, contra um dos times que mais investiu para a Série D e que estava invicto. O time mostra força na luta pelo acesso, mostrando que pode encarar qualquer adversário quando o recebe no PV. Só terá que melhorar o desempenho fora de casa para se sobressair nos confrontos de mata-mata.

Ferroviário se agiganta

O confronto contra o Santa Cruz no PV era muito difícil, por enfrentar um time invicto e com melhor campanha disparada (19 pontos em 7 rodadas). Mas o Ferroviário se impôs, e venceu o Santa com autoridade, de virada.

A equipe coral teve controle emocional após sofrer o gol de Thiago Galhardo e empatar um minuto depois, ainda no 1º tempo.

Ciel fez mais uma grande partida, com 2 gols. Além dele, Bryam e Felipe Cruz fizeram boa partida e envolveram a defesa do Santa: Matheus Vinícius, Eurico, Toty e Vinícius Silva não acharam os atacantes corais.

Legenda: Ciel fez uma grande partida e marcou 2 gols Foto: Lenílson Santos / Ferrovário AC

Kevin Rivas e Gharib ganharam os principais duelos no meio contra Gabriel Galhardo e Balotteli.

E a defesa coral, conseguiu anular Thiaguinho na ponta direita, e Thiago Galhardo na referência. O ex-atacante de Ceará e Fortaleza fez o gol, mas foi bem marcado.

Tabela favorável

Restando 6 rodadas para o fim da 1ª Fase, o Ferroviário é o 4º colocado com 12 pontos, com 2 de vantagem para o 5º colocado, Santa Cruz/RN (10), além de Treze (9) e Horizonte (7).

A equipe de Tiago Zorro terá 3 jogos fora: América/RN, Horizonte e Santa Cruz/RN) e 3 em casa (Treze, Sousa/PB e Central/PE).

Legenda: O Ferroviário está no Grupo A3 da Série D Foto: Reprodução / CBF

O fato de um dos jogos fora de casa ser diante do Horizonte, é um fator positivo. Serão dois confrontos diretos em casa e outro contra um já eliminado.

Para uma equipe 100% em casa, o Ferroviário está perto da vaga, com a média histórica para o G4, ser de 21 pontos.

Demais cearenses

O Horizonte perdeu por 1x0 para o Santa Cruz/RN fora de casa e se complicou no Grupo A3. Está em 7º com 7 e 5 pontos do G4. A equipe vinha de boa fase agora terá que arrancar para a vaga.

O Iguatu empatou fora com o Maranhão - com direito a polêmica de arbitragem - mas ainda está em boa situação do Grupo A2, em 3º com 11. Ele tem 2 pontos de vantagem para o 5º colocado, o Parnahyba.

Já o Maracanã, perdeu em casa para o Imperatriz por 3x2 e está na última colocação com 6 pontos. O Alvianil vem de sequência negativa e precisará de uma improvável reação para se classificar.