Técnico Renato Paiva conhece CT da base do Fortaleza e assiste jogo do sub-20

O treinador português Renato Paiva, novo técnico do Fortaleza, conheceu nesta quarta-feira (23) o Centro de Treinamentos Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), voltado especificamente para os atletas das categorias de base do Tricolor do Pici.

Acompanhado do CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, e de outros profissionais e dirigentes, Paiva e sua comissão técnica conheceram toda a estrutura do CT, que conta com campos, academia, refeitório e outros espaços.

Legenda: O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, de vermelho, acompanhou Renato Paiva durante a visita ao CT Ribamar Bezerra Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

“É um CT que oferece tudo de melhor para o atleta que está em desenvolvimento, com bons campos, a academia e Departamento de Inteligência bem estruturados, também outros espaços internos”, disse o treinador português após a visita em Maracanaú.

Na ocasião, Paiva também acompanhou a partida entre Fortaleza e Flamengo, pela 19ª rodada do Brasileirão Sub-20, vencida pelo Flamengo por 1 a 0. O Leão terminou esta fase na sétima colocação e irá enfrentar o RB Bragantino nas quartas de final.