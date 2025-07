Classificado para as quartas do Brasileirão Sub-20, Fortaleza conhece adversário

O Fortaleza foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (23), no CT Ribamar Bezerra, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor do Pici iniciou a partida já classificado para as quartas de final da competição.

Com os resultados dos outros jogos, o Leão terminou na sétima colocação da tabela, com 30 pontos conquistados em 19 jogos. Ao todo foram nove vitórias, três empates e sete derrotas na campanha que classificou o Tricolor pelo segundo ano consecutivo.

Com as posições definidas, o Fortaleza enfrentará o RB Bragantino nas quartas de final, em jogo único. Por ter melhor campanha, o time paulista jogará em casa. Caso avance para as semifinais, o os cearenses irão enfrentar o vencedor de Athletico-PR e Vasco, também em jogo único.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS: