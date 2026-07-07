Time de basquete que sofreu acidente em Tauá se retira de todas as competições em andamento

Acidente de ônibus foi registrado na madrugada do dia 15 de junho, na CE-187, e vitimou sete pessoas.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 19:36
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Legenda: A organização afirmou que entende que a prioridade é oferecer o suporte necessário às pessoas diretamente afetadas.
Foto: Ismael Soares / SVM.
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O perfil oficial do Basquete Juazeiro do Norte publicou nota, nesta terça-feira (7), comunicando que o time está fora de todas as competições em andamento. A decisão vem após os atletas se envolverem em acidente de ônibus em Tauá.

“O Basquete Juazeiro do Norte - ADEJU comunica oficialmente sua retirada de todas as competições em andamento das quais estava participando (Liga Cearense de Basquete – LCB categoria Sub15 e Campeonato Municipal categoria Adulto)”, expressa trecho do comunicado.

A nota salienta que a decisão foi tomada em decorrência do “grave acidente envolvendo nossa delegação no dia 15 de junho, um episódio que impactou profundamente nossos atletas, comissão técnica, dirigentes, familiares e toda a comunidade que acompanha e apoia o esporte em nossa cidade”.

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A organização afirmou que entende que a prioridade é oferecer o suporte necessário às pessoas diretamente afetadas, respeitando o tempo de recuperação física e emocional de todos os envolvidos. 

“Diante dessa realidade, não há condições para a continuidade das atividades COMPETITIVAS em aberto”, comunicou ainda o perfil oficial do time.

O Basquete Juazeiro do Norte agradeceu às entidades organizadoras pela compreensão, "bem como às equipes participantes, aos nossos patrocinadores, parceiros, torcedores e a todos que manifestaram solidariedade e apoio desde o ocorrido".

SOBRE O ACIDENTE

O  acidente de ônibus foi registrado na madrugada do dia 15 de junho, na CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, em Tauá, no Ceará.

Os atletas retornavam de um torneio realizado em Sobral quando o veículo em que viajavam capotou, deixando também dezenas de passageiros feridos e sete mortos.

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