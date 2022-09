Tabela do Campeonato Cearense Feminino é divulgada; Clássico-Rainha abre a competição

Um dia depois de divulgar a fórmula de disputa do Campeonato Cearense Feminino de 2022, a Federação Cearense de Futebol (FCF) soltou a tabela básica da competição, com as rodadas definidas e datas dos jogos.

O campeonato tem início previsto para o dia 24 de setembro e a decisão em 5 de novembro. O grande destaque da abertura da competição é o Clássico-Rainha entre Ceará x Fortaleza.

Oito clubes participarão do certame feminino: Arsenal, Campo Grande, Ceará, Fortaleza, Guarani de Juazeiro, Icasa, Juazeiro e Maranguape.

Fórmula de disputa

O Campeonato Cearense Feminino será disputado em três fases. A fase inicial separará os oito clubes em dois grupos, com confrontos de ida e volta. A divisão será entre equipes da capital e do Cariri. O líder e o vice-líder avançam para às semifinais. As fases decisivas serão disputadas em jogos únicos, com a melhor equipe tendo a vantagem de decidir em casa.

Veja Tabela

1ª rodada

24/09

Fortaleza x Ceará

Maranguape x Arsenal

Campo Grande x Juazeiro

Icasa x Guarani (J)

2ª Rodada

01/10

Arsenal x Fortaleza

Ceará x Maranguape

Guarani (J) x Campo Grande

Juazeiro x Icasa

3ª Rodada

08/10

Arsenal x Ceará

Fortaleza x Maranguape

Campo Grande x Icasa

Guarani (J) x Juazeiro



4ª Rodada

12/10

Ceará x Arsenal

Maranguape x Fortaleza

Icasa x Campo Grande

Juazeiro x Guarani (J)



5ª Rodada

15/10

Fortaleza x Arsenal

Maranguape x Ceará

Campo Grande x Guarani (J)

Icasa x Juazeiro



6ª Rodada

22/10

Ceará x Fortaleza

Arsenal x Maranguape

Juazeiro x Campo Grande

Guarani (J) x Icasa

Semifinais - 29/10

Final - 05/11

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil