Fim da primeira rodada: veja como foram as estreias dos times cearenses na Copinha 2026

Ceará e Fortaleza debutaram com vitória, enquanto Ferroviário e Quixadá estrearam com derrota

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 11:00)
Jogada
A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, se iniciou neste sábado (3) para os clubes cearenses. Ceará e Fortaleza confirmaram seus favoritismos na estreia, enquanto Ferroviário e Quixadá, que buscam suas primeiras vitórias na história da competição, não somaram pontos. 

ESTREIA DO CEARÁ

O primeiro a entrar em campo em São Paulo foi o Ceará. Jogando no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, o Vovô venceu o Olímpico/SE por 2 a 0, na noite deste sábado (3), e conseguiu seus primeiros três pontos na competição. O primeiro gol da partida foi contra e o segundo foi de Zé Antônio.

O Vozão volta a campo na próxima terça-feira (6), às 21h30, diante do Carajás/PA, no Estádio Prudentão. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Foto do Ceará base na Copinha
Legenda: O Vozão volta a campo na próxima terça-feira (6), às 21h30, diante do Carajás/PA, no Estádio Prudentão
Foto: Alessandro Brito

ESTREIA DO FERROVIÁRIO

O segundo a estrear foi o Ferroviário. O Tubarão da Barra foi goleado pelo Ibrachina/SP por 5 a 0, neste domingo (4), jogando na Ibrachina Arena, na bairro da  Mooca, em São Paulo. 

O próximo confronto do Tubarão da Barra será no dia 7, às 15h15, contra o Bangu. O Ferrão está no Grupo 30, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP), com o time sede, o Ibrachina, além de Bangu e Santo André.

Foto do Ferroviário base na Copinha
Legenda: O próximo confronto do Tubarão da Barra será no dia 7, às 15h15, contra o Bangu
Foto: Abraão Soares

ESTREIA DO FORTALEZA

O Fortaleza começou confirmando o seu favoritismo no grupo 23. Jogando no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, o Leão venceu o Centro Olímpico/SP por 1 a 0, no domingo (4). O único gol da partida foi marcado por João Lima, no primeiro tempo. 

O próximo duelo do Tricolor do Pici será nesta quarta-feira (7), às 15h15, contra o Confiança-PB, no Estádio Nogueirão.

Foto do Fortaleza base na Copinha
Legenda: O próximo duelo do Tricolor do Pici será nesta quarta-feira (7), às 15h15, contra o Confiança-PB
Foto: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC

ESTREIA DO QUIXADÁ

Em sua primeira participação da história da Copinha, o Quixadá fez jogo duro contra os donos da casa, mas não conseguiu sair com a vitória na estreia. O Canarinho do Sertão foi derrotado pela Ferroviária/SP por 1 a 0, neste domingo (4), jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). 

O próximo confronto do Quixinha será na próxima quarta-feira (7), às 16h15, contra o Cuiabá, novamente na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Foto do Quixadá base na Copinha
Legenda: O próximo confronto do Quixinha será na próxima quarta-feira (7), às 16h15, contra o Cuiabá
Foto: Reprodução / Quixadá


