Ceará vence Olímpico/SE por 2 a 0 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Ceará venceu o Olímpico/SE por 2 a 0 na noite deste sábado (3), no Estádio Prudentão, estreando com vitória no Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a vitória, o Vozão conquistou os seus três primeiros pontos na competição, igualando a pontuação do Grêmio Prudente, que também ganhou na estreia.

Impositivo, o Ceará iniciou a partida pressionando a equipe adversária. O primeiro ataque do Vovô saiu logo no primeiro minuto. Bruninho recuperou bola no campo de ataque e finalizou rasteiro, mas o goleiro defendeu.

Aos 19 minutos, o Time do Povo abriu o placar do jogo em cobrança de escanteio. Bruninho levantou na área, Kerlon cabeceou e, após desvio do zagueiro, a bola morreu no fundo das redes.

Legenda: O Ceará foi superior na partida e venceu com um gol em cada tempo Foto: Alessandro Brito

Na segunda etapa, Bruninho continuou criando as melhores chances do Mais Querido. Aos 15 minutos, o atacante avançou pelo lado direito e chutou no cantinho do goleiro tirando tinta da trave.

No final do jogo, Zé Antônio recebeu passe de Alvaro Kayo dentro da área e marcou o segundo gol do Vozão no jogo. O camisa 18 girou e finalizou no ângulo, sem chances para o goleiro.

O Vozão volta a campo na próxima terça-feira, 6, às 21h30, diante do Carajás/PA, no Estádio Prudentão. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.