Ferroviário perde para o Ibrachina na estreia da Copinha

O Ferroviário estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota neste domingo (4). O Ferrão perdeu para o Ibrachina pelo placar de 5 a 0.

O Ibrachina abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou o marcador ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Tubarão da Barra ainda tentou diminuir o placar, mas não conseguiu.

O próximo confronto do Tubarão da Barra será no dia 7, às 15h15, contra o Bangu. O Ferrão está no Grupo 30, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP), com o time sede, o Ibrachina, além de Bangu e Santo André.