Coletivas dos árbitros será testada na 1ª rodada do Cearense 2026 e avaliada por Fifa e CBF

Projeto pioneiro ainda não é definitivo, mas Federação espera manter até o final do Estadual com aval das entidades superiores do futebol

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:50)
Jogada
Legenda: Juiz que apitou o 6 a 1 do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, em 2011, será o mesmo do duelo entre a Raposa contra o Palmeiras.
Foto: Foto: Divulgação

As coletivas que os árbitros vão conceder após os jogos da primeira rodada do Campeonato Cearense de 2026, que começa nesta terça-feira (6), fazem parte de um projeto piloto (teste) da Federação Cearense de Futebol e o resultado será encaminhado à CBF e à Fifa para apreciação.

A explicação foi dada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da FCF, Paulo Silvio, em entrevista exclusiva ao Jogada 3º Tempo da Verdinha FM 92.5 na noite de segunda-feira (5). Caso não haja nenhuma recomendação contrária das duas entidades superiores, o projeto se tornará definitivo e se estenderá por todo o Estadual.

"Vamos fazer esse projeto piloto nessa primeira rodada. Não é um projeto definitivo, é um piloto que a gente vai estar implantando para ver e poder fechar o projeto e encaminhar isso para CBF e Fifa após esses quatro jogos. Passando isso, torna-se um projeto definitivo ou não, vai depender de como vai se comportar na primeira rodada"

Não existe, atualmente, uma proibição da CBF ou da Fifa sobre entrevistas coletivas para árbitros após jogos de futebol, explicou Paulo Sílvio. “Se for existir proibição vai se  partir do nosso projeto", brincou.

O dirigente relatou que o projeto pioneiro no mundo será colocado em prática após três anos de pesquisas para desenhá-lo. Em 2023 a CBF chegou a ser consultada pela FCF sobre o assunto. A ideia é “responder as pessoas que têm dúvida sobre qualquer decisão do árbitro dentro de campo”, explicou Paulo.

As coletivas seguirão algumas regras estabelecidas pelo departamento de comunicação da FCF. Os árbitros serão orientados pelo corpo diretivo da FCF, psicólogo e assessoria de imprensa da entidade.

