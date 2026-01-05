Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Campeonato Cearense terá entrevistas coletivas de árbitros após os jogos

Iniciativa é inédita no futebol mundial

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:25)
Jogada
Legenda: Campeonato Cearense terá entrevistas de árbitros após os jogos.
Foto: Lucas Emanuel/FCF

Os árbitros principais de cada partida do Campeonato Cearense darão entrevista coletiva após os jogos. A iniciativa inédita no futebol mundial foi anunciada pela Federanção Cearense de Futebol (FCF) nesta segunda-feira (2). O intuito é promover o diálogo e dar mais transparência sobre as decisões tomadas em campo. 

As entrevistas vão ocorrer após as coletivas dos técnicos das equipes e apenas após a publicação oficial da súmula online, que é de responsabilidade do árbitro central. O anúncio do local destinado vai ser informado antes dos jogos. A iniciativa será somente durante os jogos do estadual. 

É nessa conversa que os profissionais da arbitragem vão poder detalhar decisões sobre lances importantes de cada partida, detalhar interpretações de regras além de decisões para melhor entendimento do público em geral. 

Assuntos Relacionados
árbitros

Jogada

Campeonato Cearense terá entrevistas coletivas de árbitros após os jogos

Iniciativa é inédita no futebol mundial

Crisneive Silveira Há 22 minutos
Foto de Lucas Mugni, novo reforço do Mirassol

Jogada

Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como reforço de time da Série A

Meia-atacante ficou livre no mercado após o fim de contrato e acertou com o Mirassol

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Sérgio Papellin, anunciado como diretor de futebol do Vitória

Jogada

Ex-Fortaleza, Sérgio Papellin é anunciado como diretor de futebol de time da Série A

Dirigente pediu desligamento do Tricolor do Pici no último domingo (4) e acertou com o Vitória

Daniel Farias Há 2 horas
homens

Jogada

Mozart elogia elenco do Ceará: 'Temos um time qualificado e forte'

Equipe entra em campo no dia 10 de janeiro, quando enfrenta o Floresta

Crisneive Silveira 05 de Janeiro de 2026
pessoas em pé

Jogada

Fortaleza anuncia Pedro Quintela como novo Gerente de Operações de Futebol

Tricolor do Pici estreia na temporada no dia 11 de janeiro

Crisneive Silveira 05 de Janeiro de 2026
Foto dos times cearenses na Copinha 2026

Jogada

Fim da primeira rodada: veja como foram as estreias dos times cearenses na Copinha 2026

Ceará e Fortaleza debutaram com vitória, enquanto Ferroviário e Quixadá estrearam com derrota

Samir de Carvalho* 05 de Janeiro de 2026