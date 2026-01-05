Campeonato Cearense terá entrevistas coletivas de árbitros após os jogos

Os árbitros principais de cada partida do Campeonato Cearense darão entrevista coletiva após os jogos. A iniciativa inédita no futebol mundial foi anunciada pela Federanção Cearense de Futebol (FCF) nesta segunda-feira (2). O intuito é promover o diálogo e dar mais transparência sobre as decisões tomadas em campo.

As entrevistas vão ocorrer após as coletivas dos técnicos das equipes e apenas após a publicação oficial da súmula online, que é de responsabilidade do árbitro central. O anúncio do local destinado vai ser informado antes dos jogos. A iniciativa será somente durante os jogos do estadual.

É nessa conversa que os profissionais da arbitragem vão poder detalhar decisões sobre lances importantes de cada partida, detalhar interpretações de regras além de decisões para melhor entendimento do público em geral.