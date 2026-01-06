Regulamento do Campeonato Cearense 2026 terá mudanças; veja nova fórmula e tabela

O Campeonato Cearense 2026 começa nesta terça-feira com a partida entre Maracanã x Ferroviário, e tem sequência com Horizonte x Quixadá e Tirol x Floresta na quarta-feira (7), e fechando a rodada, Iguatu x Maranguape, na quinta-feira (8). Ceará e Fortaleza só estreiam na 2ª rodada. Veja regulamento e tabela da 1ª Fase.

Regulamento

Na 1ª Fase, os 10 clubes foram divididos em dois grupos, com cinco equipes cada.

Grupo A: Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá.

Grupo B: Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape.

Os confrontos acontecerão dentro do próprio grupo, em turno único, e cada equipe disputará quatro partidas. Assim, não haverá Clássico-Rei na 1ª Fase.

Ao fim dos jogos, os três primeiros colocados de cada grupo avançarão para a Segunda Fase, enquanto os dois últimos disputarão o Quadrangular da Permanência, em partidas apenas de ida.

Tabela da 1ª Fase

1ª Rodada

Maracanã x Ferroviário – 06/01 (terça-feira) Almir Dutra, 19h

Tirol x Floresta – 07/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas, 19h

Horizonte x Quixadá - 07/01 (quarta-feira) - Domingão, 19h

Iguatu x Maranguape - 08/01 (quinta-feira) - Morenão, 19h

2ª Rodada

Floresta x Ceará – 10/01 (sábado) - Domingão, 16h30

Quixadá x Maracanã - 10/01 (sábado) – Abilhão, 19h

Maranguape x Tirol - 11/01 (domingo) - Moraisão, 16h

Ferroviário x Fortaleza – 11/01 (domingo) - Presidente Vargas, 18h

3ª Rodada

Maracanã x Horizonte – 13/01 (terça-feira) - Almir Dutra, 19h

Ceará x Maranguape – 14/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas, 21h30

Iguatu x Tirol - 14/01 (quarta-feira) - Morenão, 19h

Fortaleza x Quixadá – 15/01 (quinta-feira) - Presidente Vargas, 20h30

4ª Rodada

Ferroviário x Horizonte - 16/01 (sexta-feira) - Presidente Vargas, 18h

Ceará x Iguatu - 17/01 (sábado) - Presidente Vargas - 16h30

Maranguape x Floresta - 17/01 (sábado) - Moraisão, 19h

Fortaleza x Maracanã - 18/01 (domingo) - Presidente Vargas, 18h

5ª Rodada

Quixadá x Ferroviário - 21/01 (quarta-feira) - Abilhão, 19h

Tirol x Ceará - 21/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas, 21h30

Floresta x Iguatu – 21/01 (quarta-feira) - Domingão, 21h30

Horizonte x Fortaleza - 22/01 (quinta-feira) - Domingão, 20h30