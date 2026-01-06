Diário do Nordeste
Regulamento do Campeonato Cearense 2026 terá mudanças; veja nova fórmula e tabela

Estadual começa esta terça-feira (6), com Vovô e Leão só estreando na 2ª rodada

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:08)
Jogada
Legenda: Ceará e Fortaleza estreiam no Campeonato Cearense apenas na 2ª rodada
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Campeonato Cearense 2026 começa nesta terça-feira com a partida entre Maracanã x Ferroviário, e tem sequência com Horizonte x Quixadá e Tirol x Floresta na quarta-feira (7), e fechando a rodada, Iguatu x Maranguape, na quinta-feira (8). Ceará e Fortaleza só estreiam na 2ª rodada. Veja regulamento e tabela da 1ª Fase.

Regulamento

 Na 1ª Fase, os 10 clubes foram divididos em dois grupos, com cinco equipes cada.

Grupo A: Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá.
Grupo B: Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape.

Os confrontos acontecerão dentro do próprio grupo, em turno único, e cada equipe disputará quatro partidas. Assim, não haverá Clássico-Rei na 1ª Fase.

Ao fim dos jogos, os três primeiros colocados de cada grupo avançarão para a Segunda Fase, enquanto os dois últimos disputarão o Quadrangular da Permanência, em partidas apenas de ida.

Tabela da 1ª Fase

1ª Rodada

Maracanã x Ferroviário – 06/01 (terça-feira) Almir Dutra, 19h
Tirol x Floresta – 07/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas, 19h
Horizonte x Quixadá - 07/01 (quarta-feira) - Domingão, 19h
Iguatu x Maranguape - 08/01 (quinta-feira) - Morenão, 19h

2ª Rodada

Floresta x Ceará – 10/01 (sábado) - Domingão, 16h30
Quixadá x Maracanã - 10/01 (sábado) – Abilhão, 19h
Maranguape x Tirol - 11/01 (domingo) - Moraisão, 16h
Ferroviário x Fortaleza – 11/01 (domingo) - Presidente Vargas, 18h

3ª Rodada

Maracanã x Horizonte – 13/01 (terça-feira) - Almir Dutra, 19h
Ceará x Maranguape – 14/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas, 21h30
Iguatu x Tirol - 14/01 (quarta-feira) - Morenão, 19h
Fortaleza x Quixadá – 15/01 (quinta-feira) - Presidente Vargas, 20h30

4ª Rodada

Ferroviário x Horizonte - 16/01 (sexta-feira) - Presidente Vargas, 18h
Ceará x Iguatu - 17/01 (sábado) - Presidente Vargas - 16h30
Maranguape x Floresta - 17/01 (sábado) - Moraisão, 19h
Fortaleza x Maracanã - 18/01 (domingo) - Presidente Vargas, 18h

5ª Rodada

Quixadá x Ferroviário - 21/01 (quarta-feira) - Abilhão, 19h
Tirol x Ceará - 21/01 (quarta-feira) - Presidente Vargas, 21h30
Floresta x Iguatu – 21/01 (quarta-feira) - Domingão, 21h30
Horizonte x Fortaleza - 22/01 (quinta-feira) - Domingão, 20h30

Jogada

