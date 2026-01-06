Ceará x Carajás/PA pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

O Ceará entra em campo nesta terça-feira (6), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô enfrenta o Carajás/PA, às 21h30min (de Brasília), no Estádio Paulo Constantino, o Prudentão, em Presidente Prudente (SP).

Onde Assistir

O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV

Palpites

inter@

Como chega o Vozão

Na 1ª rodada, o Vozão venceu o Olímpico por 2 a 0 pelo Grupo 6. No caso de uma segunda vitória, o Vozão encaminha a classificação para a próxima fase.

O Vovô está no Grupo 6, com Olímpico, Carajás e Grêmio Prudente. O Carajás perdeu na estreia para o Prudente, sede do grupo, por 2x1.

O técnico do Ceará, Mateus Oliveira, avaliou a estreia e o segundo jogo do Vozão

“O jogo de estreia é sempre muito nervoso, muito difícil, de Copa São Paulo, é sempre um jogo atípico. Vencer é sempre muito importante. Graças a Deus, conseguimos os três pontos e a liderança do grupo. Agora, o foco é no Carajás, o próximo adversário. É um adversário de muita força e velocidade, que será estudado para entender seus pontos fortes e fracos, a fim de explorá-los e, se Deus quiser, vencer o jogo e classificar para a próxima fase”.

Provável Escalação do Ceará

Deivid, Chicorel, Kaiky, Kerlon, Riquelme, Caio, Lucas, Gui Silveira, Adriano, Welington e Bruninho. Técnico: Mateus Oliveira.