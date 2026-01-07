Diário do Nordeste
Com um a menos, Ferroviário empata com o Bangu e mantém chances de classificação na Copinha

Tubarão na Barra tem um ponto em duas rodadas

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:23)
Jogada
Legenda: O Ferroviário empatou com o Bangu pela Copinha
Foto: @abraaosbs

O Ferroviário arrancou um empate sem gols com o Bangu, pela 2ª rodada da Copinha, a Copa Sâo Paulo de Futebol Júnior, em jogo na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP).

O Tubarão da Barra ficou com um jogador a menos aos 10 minutos do 2º tempo, mas segurou o empate.

Chance de classificação

O Ferrão somou seu primeiro ponto pelo Grupo 30 em duas rodadas e tem chances de classificação. O Ibrachina lidera o grupo com 4 pontos, Santo André e Bangu tem dois pontos.

Na última rodada, a 3ª, o Ferroviário enfrenta o Santo André, no dia 10, às 11 horas. Se vencer o time paulista garante vaga na 2ª Fase.

Jogada

Vladimir Marques Há 22 minutos
