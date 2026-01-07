Diário do Nordeste
Fortaleza regulariza Cardona e Kauan, que podem estrear no Campeonato Cearense 2026

Tricolor de Aço estreia no fim de semana contra o Ferroviário no PV

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:45)
Jogada
Legenda: Tomás Cardona e Kauan retornaram de seus empréstimos e podem estrear pelo Fortaleza no Campeonato Cearense
Foto: Mateus Lotif e Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza regularizou dois jogadores nesta quarta-feira (7). O zagueiro Thomás Cardona e o volante Kauan Rodrigues estão no BID da CBF e podem estrear pelo Leão no Campeonato Cearense 2026.

Ambos voltam de empréstimo. Cardona estava no Tigres, da Argentina, e Kauan no Atlético/GO.

O Tricolor de Aço estreia no Campeonato Cearense no dia 11, contra o Ferroviário, às 18 horas no estádio Presidente Vargas.

