Ex-Corinthians, jogador de futsal morre aos 32 anos na Rússia

Alex Felipe, jogador de futsal, morreu aos 32 anos. O atleta, que foi revelado pelo Corinthians, passou mal no aeroporto de Ukhta, na Rússia, nesta terça-feira (6). O atleta vinha de uma partida pelo Norilsk Nickel, clube que defendia no futebol russo, onde atuava desde 2020.

A Federação Russa de Futsal (RFU) explicou que o atleta passou mal horas após a partida válida pela Copa da Rússia. Pouco antes do grupo embarcar para Moscou, o jogador perdeu a consciência. O ala foi atendido ainda no aeroporto, com auxílio de um desfribilador, mas a morte foi confirmada no local.

Alex foi revelado nas categorias de base do Timão, onde acumulou duas passagens como profissional entre 2013 a 2014 e 2017 a 2018, onde foi campeão da Liga Paulista no último ano. A equipe paulista se manifestou sobre a morte do ex-atleta e se solidarizou com a família.

O atlea também passou por Cascavel Futsal e Joinville. Fora do país, defendeu o Inter Movistar (Espanha) e Sporting (Portugal). Alex deixa a esposa e dois filhos.

VEJA A NOTA DO CORINTHIANS

"O Sport Club Corinthians Paulista manifesta profundo pesar pelo falecimento de Alex Felipe, ala de futsal, aos 32 anos.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Alex Felipe teve duas passagens profissionais pelo Clube, nos períodos de 2013 a 2014 e 2017 a 2018, deixando sua marca com dedicação, profissionalismo e amor ao esporte.

O atleta passou mal no aeroporto enquanto se preparava para embarcar e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. Atualmente, defendia o Norilsk Nickel, da Rússia, e construiu uma carreira sólida, com passagens por Cascavel Futsal, Inter Movistar (Espanha), Joinville e Sporting (Portugal).

Neste momento de dor, o Corinthians se solidariza com os familiares, amigos, companheiros de equipe e toda a comunidade do futsal, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável".